Spagna: leader popolari Feijoo, nessun problema a tenere dibattiti con Sanchez

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha detto di non avere "alcun problema" a partecipare a un dibattito con il presidente del governo, Pedro Sanchez, in vista delle elezioni generali del 23 luglio. Il capo dell'opposizione lo ha affermato nel corso di un'intervista all’emittente radiofonica "Onda Cero", dopo la proposta di Sanchez di organizzare sei dibattiti prima delle elezioni. Feijoo ha spiegato di non temere un confronto con il premier e ha sottolineato che i dibattiti “sono negoziati” con tutte le parti della campagna elettorale.(Spm)