- “Le dichiarazioni e le iniziative giudiziarie annunciate da Andrea Costantino nei confronti degli Emirati Arabi Uniti non sono condivise dal governo italiano che coglie l’occasione per ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per la collaborazione dimostrata nel caso, prova dell’amicizia con l’Italia”. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota. (Rin)