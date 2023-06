Namibia-Germania: "Faz", l'accordo di riconciliazione non è stato ancora firmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Namibia e Germania non hanno ancora firmato l'accordo di riconciliazione, sebbene la relativa dichiarazione comune sulla responsabilità tedesca nel genocidio degli Herero e dei Nama sia stata conclusa nel maggio del 2021. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che alcuni discendenti delle popolazioni trucidate dalle truppe coloniali tedesche lamentano di non essere stati direttamente coinvolti nelle trattative durate sei anni tra i governi di Berlino e Windhoek. Inoltre, questi eredi degli Herero e dei Nama chiedono che la Germania paghi delle riparazioni per lo sterminio dei loro avi, invece di versare alla Namibia 1,1 miliardi di euro per progetti di sviluppo. I relatori speciali del Consiglio per i diritti umani dell'Onu sostengono queste tesi, pur non avendo poteri vincolanti, e ritengono che la dichiarazione congiunta conclusa da Germania e Namibia sia contraria al diritto internazionale. Gli esecutivi dei due Paesi respingono queste affermazioni e si attengono all'intesa raggiunta. In particolare, i relatori speciali del Consiglio per i diritti umani dell'Onu criticano soprattutto il fatto che i rappresentanti degli Herero e dei Nama sono stati coinvolti nei negoziati soltanto tramite un comitato tecnico consultivo. Tale partecipazione “non è conforme al diritto internazionale”. (segue) (Geb)