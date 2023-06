Namibia-Germania: "Faz", l'accordo di riconciliazione non è stato ancora firmato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha replicato che era importante coinvolgere fin dall'inizio tutte le comunità interessate in maniera “adeguata ed efficace”. Tuttavia, è l'esecutivo della Namibia, che rappresenta la popolazione del Paese, a essere responsabile dell'organizzazione di questo coinvolgimento. Tutti i rappresentanti degli Herero e dei Nama sono stati “ripetutamente” invitati prendere parte ai colloqui. Tuttavia, due associazioni di queste popolazioni hanno rifiutato e hanno invece intentato una causa collettiva negli Stati Uniti, che è stata archiviata. Il governo federale respinge anche la valutazione dei relatori speciali del Consiglio per i diritti umani dell'Onu secondo cui cui la Germania dovrebbe pagare riparazioni ai discendenti degli Herero e dei Nama. Per l'esecutivo di Berlino, il termine “riparazione” fa riferimento dalla “violazione di un obbligo internazionale". Tuttavia, il divieto di genocidio non esisteva nel diritto internazionale tra il 1904 e il 1908, quando le truppe della Germania compirono massacri di Herero e Nama nell'allora Africa sud-occidentale tedesca. (Geb)