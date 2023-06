India-Germania: Pistorius, difesa centrale nella crescita delle relazioni strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto comitato di difesa “è la manifestazione più visibile delle cresciute relazioni strategiche tra India e Germania”. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un’intervista al quotidiano “The Indian Express”, rilasciata in occasione della sua visita a Nuova Delhi, dove ha appena incontrato l’omologo Rajnath Singh. “Abbiamo stabilito questo formato con pochissimi altri Paesi non Nato”, ha sottolineato il rappresentante del governo di Berlino, aggiungendo che l’aggressione della Russia all’Ucraina “ha radicalmente cambiato l’atteggiamento dei tedeschi nei confronti della difesa”. “A Bruxelles abbiamo discusso intensamente se la prima iniziativa sulle munizioni lanciata dall’Ue debba essere aperta anche ai Paesi al di fuori dell’Ue. Io dico si! Prima è, meglio è, indipendentemente dalla posizione geografica”, ha proseguito Pistorius, ribadendo la responsabilità di Mosca per l’ingiustificata invasione in violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il ministro tedesco si è soffermato anche sui rapporti con la Cina. “Perseguiamo una politica di riduzione del rischio ma non di disaccoppiamento”, ha dichiarato. La Germania, inoltre, intende consolidare il suo impegno nell’Indo-Pacifico, regione in cui l’India è un partner strategico.(Inn)