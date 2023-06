Pd: nel Lazio 7 membri di Più Europa passano nel partito insieme a ex segretario locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Insieme all'ex segretario di Più Europa nel Lazio, Stefano Pedica, altri sette membri della direzione regionale passano al Partito democratico del Lazio. Lo riferisce in una nota la vicesegretaria regionale del Lazio ed ex parlamentare Marinella Pacifico. "Dopo l'uscita di Stefano Pedica da Più Europa, 7 membri della direzione regionale del Lazio su 10 passano nel Pd insieme a Pedica. L'arrivo di Elly Schlein e Stefano Bonaccini ci ha fatto ritrovare lo spirito di militanza vera - sottolinea Pacifico -. Con Pedica e l'associazione Cantiere democratico da lui presieduta entriamo nel Pd per dare il nostro contributo di idee ed energie per un partito sempre più forte. Insieme a me e ad alcuni iscritti, hanno lasciato Più Europa i membri della direzione regionale Francesco Elia, Fabio Romano, Tiziana Di Croce, Katarzyna Marczak, Sara Scampini e Pierpaolo Camplone". (Com)