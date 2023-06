Ucraina: commissaria Ue Johansson, siamo pronti ad accogliere altri rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e gli Stati membri sono pronti ad accogliere più rifugiati ucraini. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso di un punto stampa alla Commissione europea di Bruxelles. "Abbiamo un milione di rifugiati ucraini in Polonia, un milione in Germania, ma altri Paesi come l'Estonia e la Repubblica Ceca hanno un numero di rifugiati pro capite ancora più alto", ha spiegato Johansson nel corso del suo intervento. "Vorrei solo dire che ciò che rende la situazione unica è la possibilità di lavorare a stretto contatto con le autorità ucraine, cosa che accade molto raramente quando si ha a che fare con grandi flussi di rifugiati”, ha sottolineato la commissaria dell’Ue. Secondo Johansson, “questo aiuta molto quando si tratta della scolarizzazione, di istruzione, di riconoscimento delle competenze e delle identità e altro”. (segue) (Beb)