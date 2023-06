Ucraina: commissaria Ue Johansson, siamo pronti ad accogliere altri rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro delle discussioni, ha aggiunto la commissaria europea, "c'è naturalmente la discussione sulla durata della proroga della direttiva sulla protezione temporanea”. “È possibile una proroga fino a marzo 2025. Tutti speriamo che la guerra finisca presto, ma questa è una eventualità che la Commissione è pronta a considerare se necessario", ha affermato Johansson. La Commissione Ue sta lavorando inoltre sull'aiuto da dare a chi vuole tornare in Ucraina, e su come sostenere meglio l'integrazione di coloro che vogliono restare in Ue. "Credo che dovremmo essere orgogliosi dei risultati raggiunti. Naturalmente non bisogna sottovalutare le sfide che ancora rimangono ed è importante dire che, se le cose dovessero peggiorare in Ucraina, siamo pronti ad accogliere ancora", ha concluso la commissaria dell’Ue. (Beb)