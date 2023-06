Nigeria: sindacati sospendono sciopero nazionale contro rimozione sussidi sui carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso laburista della Nigeria (Nlc), il principale sindacato del Paese, ha sospeso uno sciopero nazionale indetto in precedenza per protestare contro il forte aumento del prezzo del carburante a seguito della decisione del governo di rimuovere i sussidi. Dopo un incontro di un'ora con il governo, il presidente dell'Nlc, Joe Ajaero, ha affermato che è stata presa la decisione di concedere più tempo per i negoziati. In precedenza un tribunale aveva ordinato ai sindacati di desistere dall'azione sindacale fino all'udienza fissata per il prossimo 19 giugno. Fra le richieste del sindacato per attutire gli effetti della rimozione dei sussidi sul carburante ci sono un aumento del salario minimo e maggiori esenzioni fiscali per i lavoratori. La scorsa settimana i rivenditori di carburante hanno aumentato il prezzo della benzina ad almeno 1 dollaro al litro, con un aumento di circa il 200 per cento. Ciò ha avuto un effetto a catena sui costi dei trasporti, del cibo e di altri beni. (segue) (Res)