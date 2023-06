Nigeria: sindacati sospendono sciopero nazionale contro rimozione sussidi sui carburanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso d'insediamento del 29 maggio scorso, il nuovo presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha annunciato l'abolizione dei sussidi per il carburante ma non ha fornito una data entro la quale la misura entrerà in vigore. A poche ore dal primo discorso di Tinubu, migliaia di persone si erano messe in coda ai distributori di benzina per accaparrarsi il carburante da vendere a un prezzo stabilito dal governo, tanto da spingere la presidenza di Abuja a precisare che i sussidi non verranno rimossi prima della fine di giugno. Nonostante le sue ricchezze petrolifere, la Nigeria non è in grado di raffinare il greggio a livello locale per soddisfare la domanda interna dal momento che le quattro raffinerie statali sono in disuso, il che costringe il Paese a importare prodotti petroliferi raffinati che vengono poi venduti a un prezzo fissato dal governo. Il governo ha già stanziato 7 miliardi di dollari per sovvenzionare il carburante per i primi sei mesi di quest'anno. (Res)