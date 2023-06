Argentina: archiviato caso su presunto riciclaggio per vicepresidente Kirchner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa senza andare a processo la causa su presunto riciclaggio di denaro aperta nei confronti della vice presidente dell'Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner. Il giudice federale Sebastian Casanello ha deciso di respingere le accuse questo lunedì a causa della mancanza di prove da parte del procuratore e della parte denunciante. La scorsa settimana, il procuratore federale Guillermo Marijuan aveva affermato che non è stata trovata alcuna prova che collegasse la vicepresidente al fatto ch'era oggetto di indagine. L'inchiesta, nota come "la via del denaro K", è durata dieci anni. (Abu)