Ambiente: Ciarla-La Penna (Pd), no apertura cava estrattiva a Torano di Borgorose nel Lazio

- A Torano di Borgorose nella Valle del Salto, in provincia di Rieti, a pochi giorni dall'insediamento, la nuova giunta con una determinazione datata 23 marzo 2023 si è infatti dato il via libera all'apertura di una cava di 25 ettari per l'estrazione di sassi e ghiaia in località Pietra Ritta dentro un'area di straordinario pregio ambientale e archeologico inserita nella riserva naturale delle montagne della Duchessa meta di un turismo sostenibile che interessa il circuito denominato Cammino dei Briganti. Lo riferiscono in una nota il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla, e il consigliere del Pd Salvatore La Penna che affermano: "No allo scempio ambientale e paesaggistico di Torano di Borgorose". "Siamo al fianco dei cittadini di Torano Borgorose e della Valle del Salto nella battaglia in difesa dell'area e per questo abbiamo depositato oggi un'interrogazione a risposta scritta per chiedere al presidente Rocca e agli assessori Ghera e Palazzo di conoscere tutti i dettagli dell'iter amministrativo che ha portato all'autorizzazione all'apertura della cava estrattiva", aggiunge. (Com)