Ucraina: Ukrenergo, danni diga di Nova Kakhovka non minacciano sistema energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni provocati alla diga di Nova Kakhovka non hanno avuto un impatto sul sistema energetico dell'Ucraina. Lo ha riferito su Telegram l'azienda energetica statale Ukrenergo, che sta valutando i rischi in cooperazione con Ukrhidroenergo, l’operatore statale per la produzione di energia idroelettrica. Tuttavia, l'ufficio stampa del ministero dell'Energia ucraino ha riferito che ci sono rischi di inondazioni nella regione di Kherson. Quasi 12 mila utenti sono rimasti senza elettricità nel distretto di Ostriv, nella regione di Kherson, e sono possibili problemi con l'approvvigionamento idrico. Le autorità locali stanno preparando misure per risolvere la situazione.(Kiu)