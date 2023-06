Migranti: Commissione Ue presenta piano per rotte Mediterraneo occidentale e Atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Consiglio Giustizia e affari interni in programma l’8 e 9 giugno, e del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulle rotte migratorie del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico. Il piano presenta 18 misure operative mirate, strutturate su due pilastri. "L'obiettivo è sostenere gli Stati membri a rafforzare la gestione della migrazione lungo queste rotte, prevenendo le partenze irregolari e salvando vite umane, lavorando a stretto contatto con i principali Paesi partner", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Il primo pilastro prevede che la cooperazione rafforzata con i Paesi partner sia fondamentale per affrontare le sfide migratorie e contrastare il contrabbando. Attraverso un approccio globale, specifica la Commissione dell’Ue, l'attenzione si concentra sulla prevenzione della migrazione irregolare, combattendo il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e rafforzando la gestione delle frontiere. A tal fine, l'Ue prevede di intensificare i lavori per individuare le priorità operative a breve termine e le misure di coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, per affrontare la migrazione con un approccio che abbracci l'intera rotta. (segue) (Beb)