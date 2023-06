Migranti: Commissione Ue presenta piano per rotte Mediterraneo occidentale e Atlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è quello di prevenire la migrazione irregolare, combattendo il traffico di migranti e la tratta di esseri umani anche grazie a un partenariato operativo con il Marocco, e lanciando in questo contesto un programma regionale finanziato nell'ambito dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Ndici) - Global Europe. Inoltre, l’Ue prevede, in generale, di consolidare le attività di contrasto al traffico di migranti con i Paesi partner in Africa lungo l'intera rotta, sostenendo al contempo gli sforzi per combattere il traffico di esseri umani. Altri punti chiave riguardano la gestione delle frontiere, rafforzando le capacità di Marocco, Mauritania, Senegal e Gambia per sviluppare azioni mirate e prevenire le partenze irregolari, anche promuovendo una maggiore cooperazione bilaterale tra Frontex e Marocco, Mauritania e Senegal; il rimpatrio, la riammissione e il reintegro dei migranti, sostenendo le operazioni di protezione e di rimpatrio volontario in Nord Africa e nei Paesi del Sahel, e rafforzando l'impegno in corso per migliorare la cooperazione pratica sulla riammissione e la reintegrazione sostenibile dei rimpatriati nei Paesi di origine; la protezione dei percorsi legali, promuovendo l'attuazione efficace dei meccanismi di protezione nei Paesi partner e sostenendo i percorsi legali di protezione nell'Ue attraverso il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e i percorsi complementari; permettere la migrazione per motivi di lavoro e attraverso partenariati per i talenti. (segue) (Beb)