Migranti: Commissione Ue presenta piano per rotte Mediterraneo occidentale e Atlantico (3)

- Il secondo pilastro mira a rafforzare le misure operative per la ricerca e il salvataggio, le procedure di rimpatrio e una solidarietà volontaria più agevole e rapida, oltre che a migliorare l'efficacia della gestione delle frontiere e dei rimpatri dall'Ue ai Paesi partner. L'Unione europea accelererà i lavori per: una valutazione mirata di Frontex della situazione nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico, in stretta collaborazione con gli Stati membri; rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Ue in materia di rimpatrio nei Paesi partner; collegare la reintegrazione dei rimpatriati volontari con gli investimenti degli Stati membri e delle imprese europee nei Paesi di origine e di transito, in particolare quando si tratta di promuovere la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo delle competenze; realizzare reazioni più efficienti e rapide nell'ambito del Meccanismo volontario di solidarietà, con il sostegno della Commissione e dell'Agenzia dell'Ue per l'asilo. (Beb)