Iraq-Pakistan: premier Al Sudani riceve ministro Esteri, focus su comitato ministeriale congiunto

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha ricevuto a Baghdad il ministro degli Esteri del Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, attualmente in visita nel Paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Shafaq”, i due hanno annunciato la ripresa dei lavori del comitato ministeriale congiunto e hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali nel settore economico, militare e dell’intelligence. L’incontro ha inoltre riguardato il progetto presentato da Baghdad per costruire una strada e una ferrovia che colleghino il Golfo al confine con la Turchia e le modalità di cooperazione con Islamabad in questo contesto. (Res)