Diritti: Rocca, no patrocinio a Pride che rivendica un reato, utero in affitto è sfruttamento donna

- La Regione Lazio ha ritirato il patrocinio al Roma Pride perché "rivendica un reato", quello della pratica dell'utero in affitto. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a "Non Stop News", su Rtl 102.5. "Il Pride dovrebbe essere una festa per tutti, l'occasione per un dialogo sui diritti civili, e non avere una connotazione ideologica. Non potevo dare il patrocinio a chi rivendica una condotta che è considerata reato nel nostro Paese - ha dichiarato Rocca -. Ieri nel primo pomeriggio ho letto una nota di Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, che accostava il mio patrocinio all'utero in affitto. Questo è quanto di più distante ci sia dalla mia sensibilità - ha sottolineato -. Nella concessione del patrocino, peraltro, c'era chiaramente scritto e indicato di evitare comportamenti che potessero ledere la sensibilità altrui. L'utero in affitto significa sfruttamento delle donne più povere. Io sono profondamente contrario - ha ribadito Rocca -. Si tratta di un reato nel nostro Paese. È un'occasione persa, perché il patrocinio era stato dato in perfetta buona fede. La provocazione del Circolo Mario Mieli è inutile e dimostra quanto siano politicizzati", ha concluso il presidente.(Rer)