Iraq-Pakistan: incontro ministri Esteri, firmati protocolli d’intesa su cultura e visti

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, in visita a Baghdad, ha incontrato ieri l’omologo dell’Iraq, Fuad Hussein, con cui ha avuto colloqui anche a livello di delegazioni. I due ministri, che al termine hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, hanno concordato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali in vari ambiti. Sono stati firmati due protocolli d’intesa: uno sulla cooperazione culturale e l’altro sull’esenzione dai visti per i passaporti diplomatici e di servizio. Lo riferisce il ministero degli Esteri pachistano su Twitter. L’esponente del governo di Islamabad è stato ricevuto anche dal presidente dell’Iraq, Abdul Latif Jamal, col quale ha parlato dell’espansione della cooperazione, e dal primo ministro, Mohammed Shia’ al Sudani, col quale si è confrontato, in particolare, sul commercio, sulla ricostruzione delle infrastrutture irachene, sulla connettività, sui contatti tra i popoli e tra imprese, sulla convocazione della commissione ministeriale congiunta. La visita di Bhutto Zardari, iniziata ieri, si concluderà domani, 7 giugno.(Inn)