Maltempo: Coldiretti, danni incalcolabili nelle campagne

- Frutta e ortaggi distrutti dalla grandine, grano abbattuto, foraggi per l’alimentazione degli animali perduti, colture affogate nei campi finiti sott’acqua per i nubifragi, con il maltempo che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola provocando danni incalcolabili all’agricoltura. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che attraversa l’Italia dove sono stati rilevati ben 21 eventi estremi negli ultimi tre giorni tra violenti temporali, forti grandinate e tempeste di vento secondo elaborazioni su dati Eswd (European severe weather database). Preoccupante – sottolinea la Coldiretti - la situazione nelle aree alluvionate della Romagna con il maltempo che ha colpito anche i territori limitrofi delle Marche nel pesarese e maceratese e dell’Emilia nell’appennino reggiano. In Lombardia nel mantovano pioggia abbondante, grandine e vento – precisa la Coldiretti - hanno flagellato le coltivazioni di fragole, meloni e angurie nel Sermidese mentre in vaste aree della Sicilia il grano è a terra, la trebbiatura si è fermata, il fieno è ammuffito, la frutta caduta e gli ortaggi annegati. (segue) (Com)