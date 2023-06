Maltempo: Coldiretti, danni incalcolabili nelle campagne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' drammatica la situazione – continua la Coldiretti - in Basilicata nei campi dell’Alto Bradano per via delle continue ed incessanti piogge intervallate da bombe d’acqua che hanno danneggiato il grano duro e le colture foraggere con ripercussioni importanti sugli allevamenti mentre ceci, fave e lenticchie si sta assistendo ad una lenta agonia con piante che seccano per un eccesso di acqua. Nel comparto ortofrutticolo lucano le cose vanno addirittura peggio con i produttori impossibilitati nel preparare i terreni per i trapianti con ritardi di oltre un mese e fornitori di piantine pronti da settimane. Il temporale ad Alessandria in Piemonte hanno provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali ed agli ortaggi mentre alla Puglia – rileva la Coldiretti - una violenta grandinata ha colpito ortaggi e pomodori in pieno campo in provincia di Lecce, con epicentro a Corigliano ma le recenti straordinarie precipitazioni– sostiene la Coldiretti - non hanno risparmiato il settore vitivinicolo creando un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora anche in Molise. Si tratta di una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere a capacità produttiva dei vigneti e, con essa, la tenuta economica delle aziende e delle strutture cooperative che operano nel comparto. (Com)