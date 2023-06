Italia-Uzbekistan: viceministro Esteri Cirielli apre Business forum bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, apre oggi il Business forum Italia-Uzbekistan, evento organizzato dal ministero in collaborazione con Ice Agenzia e Confindustria. Lo riferisce la Farnesina. La sessione istituzionale di apertura, oltre a quello del viceministro Cirielli, vede gli interventi del ministro degli Investimenti, dell’industria e del commercio della Repubblica dell’Uzbekistan, Laziz Kudratov, dell’ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, Agostino Pinna, e dell’ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov. Seguiranno presentazioni focalizzate sulle opportunità di interscambio commerciale, partenariato industriale e investimento tra i due Paesi, con particolare attenzione ai settori dell’energia, delle infrastrutture e dei trasporti, della tecnologia industriale e dell’agroindustria. Al termine della sessione plenaria è prevista l’organizzazione di incontri B2B tra aziende italiane e uzbeke. Parteciperanno infatti all’evento circa 200 imprese italiane e 60 imprese uzbeke. L’iniziativa mira a rafforzare ulteriormente i rapporti economici dell’Italia con l’Uzbekistan, il Paese più popolato della regione e con un prodotto interno lordo in costante crescita dal 1996. Nel 2022, l’Italia ha rappresentato il secondo partner commerciale europeo del Paese centro-asiatico. (Com)