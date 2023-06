Trasporto aereo: Portogallo, Iag presenterà offerta per acquisire Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding Iag, società madre di Iberia, British Airways e Vueling, presenterà un'offerta per acquisire la compagnia aerea portoghese Tap. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias", sottolineando che il procedimento è parallelo a quello per l’acquisto di Air Europa, che è in attesa dell'approvazione delle autorità europee per la concorrenza. Secondo l'amministratore delegato di Tap, Luis Gallego, sarà necessario "valutare a quali condizioni la compagnia sarà privatizzata e se è conveniente per la rete e per i clienti" di Iag. Il dirigente ha spiegato che, in linea di principio, i mercati in cui operano Air Europa e Tap sono complementari e che pertanto "possono essere due operazioni che procedono in parallelo". Per quanto riguarda la vicinanza tra gli aeroporti di Lisbona e Madrid-Barajas, Gallego ha spiegato che Iag, essendo un gruppo internazionale con diverse compagnie aeree, opera ad esempio nell'Atlantico settentrionale con una struttura a doppio hub, ossia Dublino e Londra. (Spm)