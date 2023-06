Pnrr: Salini (Webuild), nessun ritardo realizzazione opere appaltate con fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non registriamo ritardi nella realizzazione delle 12 opere del settore delle infrastrutture appaltate a Webuild insieme a Ghella, Pizzarotti, Fincantieri ed altre imprese anche con fondi Pnrr". Lo ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild al "Sole 24 Ore" in relazione ai tempi di realizzazione di progetti del settore delle infrastrutture in ambito Pnrr. "Tutte le attività stanno procedendo secondo i tempi previsti e concordati con i diversi committenti, con cui stiamo facendo ogni sforzo per accelerare ogni fase dei progetti. Qualora il Paese avesse necessità di avviare attività in altri comparti produttivi diversi dalle infrastrutture, come sembra utile di fronte alle nuove sfide emerse dopo l'approvazione del Piano, le risorse aggiuntive necessarie potrebbero essere eventualmente reperite in tutti quei settori in cui al momento esistono ampie disponibilità a fronte di progetti mai pianificati né assegnati", ha aggiunto. (Com)