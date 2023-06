Regno Unito: Francia ha fermato 53 per cento migranti illegali prima di attraversamento Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sta intercettando più della metà dei tentativi di attraversamento del Canale della Manica da parte dei migranti. Come riferisce il quotidiano "The Times", quest'anno 8.635 persone sono state bloccate prima dell'attraversamento dai funzionari di polizia francesi, mentre 7.610 sono arrivate nel Regno Unito. Ciò rappresenta un tasso di intercettazione del 53 per cento, in aumento rispetto al 42 per cento dello scorso anno. Gli operatori del servizio di frontiera hanno affermato che tali dati sono un segno che l'accordo da 480 milioni di sterline (556,9 milioni di euro) che il primo ministro britannico Rishi Sunak ha concluso con il presidente francese Macron lo scorso marzo, con l'obiettivo proprio di aumentare i pattugliamenti lungo le coste del nord della Francia, sta iniziando a dare risultati. I funzionari di frontiera hanno rivelato che sei migranti su dieci che attraversano la Manica ora non arrivano nel nord della Francia sino alla notte prima della partenza verso il Regno Unito, nel tentativo di eludere le pattuglie di sicurezza della regione.(Rel)