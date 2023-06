Rieti: escursioniste soccorse sul "Cammino di San Benedetto" a Leonessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta, nella scorsa serata, a seguito di una richiesta di soccorso in ambiente montano per il salvataggio e il recupero di due escursioniste vicentine in località "Passo la Fara", territorio a confine tra i Comuni di Leonessa e Rivodutri. Le due escursioniste, partendo dall'Umbria, si erano incamminate per effettuare il percorso a tappe dell'itinerario religioso del "Cammino di San Benedetto". Nel tardo pomeriggio, dopo aver raggiunto la sommità del valico a quota 1.500 metri, le due pellegrine sono state colpite da un violento temporale seguito da foschia e nebbia fitta. Le condizioni meteo avverse hanno fatto perdere ogni riferimento e le due donne hanno smarrito il sentiero di percorrenza perdendo l'orientamento. I vigili del fuoco, con l'ausilio di dotazioni tecnico-strumentali di geolocalizzazione, le hanno individuate e raggiunte da terra nelle vicinanze di una radura boscata. Le donne sono state poi accompagnate in sicurezza dai vigili del fuoco presso la struttura ricettiva che avrebbero dovuto raggiungere al termine della loro tappa, mai conclusa a causa del maltempo. (Rer)