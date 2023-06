Milano: sequestra e violenta la compagna per 5 ore, a Sesto S. G. polizia arresta 37 enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti, dopo lungo convincimento, sono entrati nell’appartamento dove, a dire dell’uomo, la donna non doveva essere disturbata perché stava dormendo nella stanza da letto. Dopo pochi istanti, la donna, piena di lividi, è riuscita a scappare dalla stanza per abbracciare la sorella e l’uomo si è scagliato contro i poliziotti colpendoli al volto. La vittima ha detto ai poliziotti di essere stata minacciata con un coltello dall’uomo che, per quasi 5 ore, l’ha costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso inutilizzabile il cellulare. L’intervento della Polizia di Stato, intervenuta grazie alla segnalazione della sorella della vittima che ha subito colto il pericolo, ha impedito che la situazione, già grave, giungesse a conseguenze peggiori. (Rem)