Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo fino al primo mattino e in serata con addensamenti irregolari. In giornata poco nuvoloso o velato con formazioni cumuliformi a ridosso dei rilievi. Fino al primo mattino possibili deboli residue precipitazioni su bassa pianura e pavese. Dalle ore centrali deboli a ridosso dei rilievi, in possibile sconfinamento in serata alla pianura. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 14 e 18°C, massime tra 26 e 29°C. (Rem)