© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo con nuvolosità irregolare. In serata tendenza a poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: nella prima parte della giornata maggiormente interessati i settori alpini e prealpini. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Verso sera in esaurimento. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 27°C. (Rem)