Cina: industria dei droni ha superato soglia di 14 miliardi di dollari nel 2022

- L'industria cinese dei droni ha superato per la prima volta la soglia dei 14 miliardi di dollari nel 2022, trainata dall’espansione della domanda nel mercato della logistica a bassa quota. Stando ai dati condivisi da Yang Jincai, presidente della l’Associazione dell’industria dei veicoli aerei senza equipaggio di Shenzhen, la produzione su base annua si è attestata a 16,4 miliardi di dollari nel 2022, aumentando di oltre il 34 per cento rispetto ai 12,2 miliardi di dollari del 2021. Le imprese legate ai droni registrate in Cina alla fine dello scorso anno erano più di 15 mila, in crescita del 25 per cento rispetto alle 12 mila del 2021. La rapida espansione dell’industria negli ultimi anni è stata incentivata da una combinazione di vari fattori. Su tutti, le restrizioni imposte per contenere il Covid-19, la promozione della logistica a bassa quota e la forte concorrenza tra i corrieri nazionali, che affidano ai droni le loro consegne per abbattere i costi del lavoro. (Cip)