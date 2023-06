Kosovo: Kfor rimuove parzialmente rete filo spinato davanti comune di Zvecan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della forza guidata dalla Nato in Kosovo (Kfor) hanno parzialmente rimosso la rete di filo spinato che era stata installata davanti al municipio di Zvecan il giorno dopo i disordini scoppiati durante la manifestazione di protesta. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui non è stata invece spostata la recinzione metallica, che resta così ancora presidiata dalla Kfor. I cittadini serbi si sono radunati anche oggi vicino agli edifici dei comuni del nord del Kosovo, occupati da giorni dalle unità speciali della polizia kosovara (Rosu). I manifestanti chiedono che gli agenti del Rosu lascino gli edifici insieme ai nuovi sindaci di etnia albanese e che Rados Petrovic e Dusan Obrenovic, i due cittadini serbi arrestati la settimana scorsa durante le proteste, vengano scarcerati. Stamane, sempre a Zvecan, davanti al filo spinato, alcuni studenti delle scuole superiori della città si sono riuniti per chiedere “un'infanzia normale e la fine delle tensioni”.(Seb)