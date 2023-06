Kosovo: missione Nato (Kfor), 15 militari italiani trasferiti al Celio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) rende noto che 15 militari italiani sono stati trasferiti in Italia. Secondo quanto precisa una nota della missione, oltre agli 11 militari italiani rimasti feriti negli attacchi non provocati contro le unità della Kfor schierate nel comune di Zvecan il 29 maggio, altri 8 militari del contingente italiano del Comando regionale West di stanza a Pec/Peje sono stati deferiti per ferite lievi. Oggi, 15 dei 19 militari sono tornati in Italia e sono state trasferiti all’ospedale militare Celio di Roma per ulteriori cure mediche. Gli altri saranno curati presso l’infermeria nel quartier generale della Kfor ed è programmato che tornino presto ai loro compiti. I militari del nono reggimento sono rimasti feriti mentre svolgevano il loro compito, precisa ancora la nota, interponendosi tra le parti, nel pieno rispetto del mandato della Kfor, basato sulla Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Comandante della Kfor, generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, ha incontrato i militari italiani all'aeroporto di Pristina, per augurare loro ancora una volta una pronta e completa guarigione. La missione Kfor guidata dalla Nato, conclude il comunicato, è completamente concentrata sull'attuazione quotidiana del proprio mandato Onu e sulla fornitura del necessario quadro di sicurezza affinché il dialogo facilitato dall'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina possa andare avanti.(Res)