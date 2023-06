Giappone: salari reali in calo per il 13mo mese consecutivo ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato nell'anno fiscale 2022 un calo dei salari reali dell'1,8 per cento, il più significativo da otto anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati dal governo giapponese, che riflettono gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dell'erosione del potere d'acquisto dei giapponesi. I salari nominati sono aumentati dell'1,9 per cento nel corso dell'anno fiscale che si è concluso a maggio, un incremento insufficiente a tenere il passo dell'inflazione, che ha registrato una crescita del 3,8 per cento. Gli economisti si aspettano una ripresa nel corso dei prossimi mesi. (segue) (Git)