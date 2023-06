Usa: senatore democratico Manchin non esclude candidatura da indipendente alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del West Virginia Joe Manchin, esponente centrista del Partito democratico, non ha escluso la possibilità di candidarsi alla Casa Bianca come politico indipendente. Intervistato dall'emittente televisiva "Fox News", Manchin ha detto di "non escludere nulla". Il senatore, che si descrive come "democratico conservatore" e che sin dallo scorso anno è stato protagonista di contrapposizioni col suo stesso partito e con l'amministrazione del presidente Joe Biden in merito alla spesa pubblica, ha spiegato che potrebbe decidere di presentare la propria candidatura come esponente di un terzo partito in risposta alla radicalizzazione delle posizioni politiche: "E' meglio disporre di un 'piano B', perché (...) i cittadini non vogliono una sinistra estrema e una destra estrema, vogliono essere governati dal centro", ha detto Manchin. (Was)