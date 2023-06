Indonesia: governo intende bandire la plastica monouso entro la fine del 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Ambiente dell'Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, ha annunciato che il governo di quel Paese intende limitare progressivamente l'utilizzo della plastica monouso, sino ad arrivare a un divieto assoluto entro la fine del 2029. La ministra ha spiegato che il divieto si estenderà agli imballaggi di generi alimentari, alle cannucce, alle posate usa e getta e ai sacchetti della spesa. "Questo è uno dei modi per far fronte al problema della gestione dei rifiuti (...) difficili da riciclare economicamente", ha dichiarato Siti Nurbaya. Il governo dell'Indonesia si è dato come obiettivo una riduzione della produzione di rifiuti del 30 per cento entro il 2025, e ha già varato una serie di misure tese a limitare i consumi di plastica, incluso l'obbligo per i produttori di approntare tabelle di marcia per lo smaltimento dei rifiuti generati dai loro prodotti. (Fim)