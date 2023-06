Corea del Sud: candidatura al Consiglio di sicurezza Onu verrà votata oggi a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione diplomatica della Corea del Sud alle Nazioni Unite ha promosso per l'ultima volta ieri la candidatura del Paese per un seggio non permanente al Consiglio di sicurezza. La candidatura verrà votata dall'Onu oggi a New York: se eletta, la Corea del Sud servirà nel Consiglio di sicurezza per la terza volta, dopo avervi fatto parte come membro non permanente nei bienni 1996-1997 e 2013-2014. I diplomatici coreani hanno dichiarato che tramite un mandato nel Consiglio, Seul punterebbe a dare un maggior contributo alla pace e alla sicurezza internazionale, e a ridurre le tensioni nella Penisola coreana. (Git)