Vietnam: capacità di generazione energia dal carbone aumenterà a 30mila megawatt nel 2030

- Il Vietnam aumenterà il consumo di carbone nei prossimi anni, rafforzando la propria sicurezza energetica ma ostacolando i piani a lungo termine per la transizione verso fonti energetiche pulite. Secondo la Us International Trade Administration, la capacità di generazione di energia elettrica dal carbone aumenterà nel Vietnam dai 20mila megawatt del 2020 a 30mila megawatt entro il 2030, nonostante il Paese si sia dato come obiettivo la dismissione di tale fonte energetica e la neutralità carbonica entro il 2050. Il Vietnam è uno dei Paesi oggetto del partenariato Just Energy Transition partnership guidato da Unione europea, Regno Unito, Giappone e altre economie avanzate; la transizione energetica nel Paese è complicata però dal fatto che le sue centrali termoelettriche a carbone sono mediamente giovani, e alcune hanno una vita operativa inferiore a 10 anni. (Fim)