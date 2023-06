Yemen: progetto saudita Masam, rimosse 849 mine Houthi in ultima settimana di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana di maggio 849 mine collocate dalla milizia sciita Houthi in diversi governatorati e regioni riconquistate dall'esercito regolare dello Yemen, sono state smantellate nell’ambito del progetto “Masam” dell'ente di assistenza umanitaria di Riad, il KsRelief (King Salman relief). Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale sono state smantellate 16 mine antiuomo, 124 mine anticarro, 708 ordigni inesplosi e un ordigno esplosivo. Le operazioni di sminamento hanno avuto luogo a Marib, Aden, Jouf, Shabwa, Taiz, Hodeidah, Lahij, Sanaa, Al Bayda, Al Dhale e Saada. Dall'inizio del progetto sono state rimosse in totale di 400.919 mine. Il progetto si occupa anche della formazione di ingegneri locali e fornisce loro attrezzature moderne per lo sminamento dell’area. (Res)