Thailandia: esportazioni previste in crescita dell'1 per cento nel 2023

- Le esportazioni della Thailandia registreranno una crescita contenuta non superiore all'un per cento nel corso del 2023, a causa della debolezza della domanda globale compensata solo in parte dagli effetti del deprezzamento del baht, la valuta locale. E' la previsione formulata dal Consiglio nazionale thailandese degli spedizionieri, il cui presidente, Chaichan Chareonsuk, ha dichiarato che la domanda della Cina, anche se in graduale ripresa, resta ancora limitata. Nella prima metà del 2023 le esportazioni thailandesi potrebbero esibire una contrazione compresa tra il 5 e il 6 per cento su base annua, ma i mesi successivi dovrebbero esibire una ripresa, anche per effetto della bassa base di riferimento del secondo semestre 2022. (segue) (Fim)