Thailandia: esportazioni previste in crescita dell'1 per cento nel 2023 (2)

- L'indice della produzione industriale della Thailandia ha registrato una flessione dell'8,14 per cento su base annua nel mese di aprile, un dato peggiore rispetto alle previsioni degli economisti. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero dell'Industria thailandese, da cui emerge anche un aumento dei costi di produzione. Nel periodo gennaio-aprile l'indice è calato del 4,69 per cento su base annua. Il ministero prevede per l'intero 2023 una produzione industriale in linea con lo scorso anno, o in crescita di un punto percentuale. (segue) (Fim)