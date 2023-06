Ucraina: Zelensky, distruzione diga Nova Kakhovka un atto di terrorismo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distruzione della diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnepr, a monte della città di Kherson, è un atto dei "terroristi russi". Lo ha scritto su Twitter il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka non fa che confermare al mondo intero che (i russi) devono essere cacciati da ogni angolo del territorio ucraino", ha scritto Zelensky. "Non dovrebbe essere lasciato loro un singolo metro, perché usano ogni metro per il terrore. Solo con la vittoria dell'Ucraina potrà tornare la sicurezza. I terroristi non saranno in grado di fermare l'Ucraina con l'acqua, i missili o altro", ha aggiunto il presidente ucraino. Russia e Ucraina si sono già accusate a vicenda per la distruzione della diga, che causerà l'inondazione di diversi insediamenti e di parte della città di Kherson lungo l'estuario del fiume Dnepr le cui sponde delimitano parte dei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia. (Kiu)