Arabia Saudita: principe ereditario lancia progetto di investimento e privatizzazione club sportivi

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato un progetto di investimento e privatizzazione dei club sportivi sauditi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che l’iniziativa è parte di Vision 2030 e mira a “incoraggiare gli investimenti privati nel settore per favorire lo sviluppo di squadre nazionali, club sportivi regionali e professionisti a tutti i livelli”. Il programma è stato progettato per “creare opportunità e il giusto ambiente per gli investimenti nel settore sportivo, aumentare i livelli di professionalità e governance amministrativa e finanziaria nelle società sportive, sviluppando al contempo la loro infrastruttura per fornire i migliori servizi agli appassionati di sport e migliorare l'esperienza del pubblico”. Durante una conferenza stampa, il ministro dello Sport, Abdulaziz bin Turki al Faisal, ha annunciato che quattro club sarebbero stati convertiti in società, con il trasferimento della proprietà ad agenzie per lo sviluppo. Il ministro ha anche rivelato che il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) avrebbe investito nelle squadre di Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli e che i club sarebbero stati convertiti in società di proprietà del fondo e in un’organizzazione senza scopo di lucro. "Di conseguenza, verrà istituito un fondo di investimento per ciascuna delle otto società la cui proprietà è stata trasferita e il valore del club sarà depositato nel fondo di investimento in cambio del trasferimento di proprietà", ha aggiunto. (Res)