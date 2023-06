Emirati-Cipro: rafforzamento cooperazione al centro di incontro ministri Esteri ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione tra Cipro e gli Emirati Arabi Uniti è stato al centro dell’incontro dei due ministri degli Esteri, rispettivamente Konstantinos Kompos e Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ad Abu Dhabi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale i due hanno discusso delle profonde relazioni bilaterali e delle modalità per svilupparle ulteriormente. In questa occasione, le due parti hanno anche parlato degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale. Il ministro emiratino ha infine espresso la volontà di investire per raggiungere le aspirazioni dei due popoli e gli interessi reciproci. (Res)