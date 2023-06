Ucraina: Energoatom su diga Nova Kakhovka, possibili riflessi per centrale di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni provocati alla diga di Nova Kakhovka dalle forze di occupazione russe potrebbe avere conseguenze negative per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma la situazione al momento è sotto controllo. Lo riferisce l’operatore nucleare ucraino Energoatom sul suo canale Telegram. “Nella notte del 6 giugno 2023, gli invasori russi hanno fatto saltare in aria la diga di Nova Kakhovka. A seguito della detonazione, il livello dell'acqua nel bacino idrico sta rapidamente diminuendo, il che rappresenta un'ulteriore minaccia per la centrale nucleare di Zaporizhzhia temporaneamente occupata. L'acqua del bacino idrico è necessaria affinché l’impianto riceva energia per i condensatori delle turbine e i sistemi di sicurezza. La vasca di raffreddamento della centrale ora è piena e alle 8:00 del mattino (le 7 in Italia) il livello dell'acqua è di 16,6 metri, sufficiente per garantire le esigenze dell’impianto. Attualmente, la situazione alla centrale nucleare è sotto controllo, il personale ucraino sta monitorando tutti gli indicatori e in caso di potenziali cambiamenti, Energoatom informerà tempestivamente sullo stato della situazione. (Kiu)