Germania-Francia: incontro tra Scholz e Macron oggi a Potsdam

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontrerà il presidente francese, Emmanuel Macron, nella serata di oggi a Potsdam, il capoluogo del Brandeburgo dove il capo del governo federale ha la sua residenza privata. Secondo quanto comunicato dall'esecutivo di Berlino, durante una cena di lavoro, Scholz e Macron discuteranno di questioni relative ai rapporti tra i rispettivi Paesi, nonché di temi di politica internazionale ed europea. Per il quotidiano “Le Figaro”, si tratta in particolare dell'allargamento dell'Ue ai Paesi dei Balcani occidentali, alla Moldova e all'Ucraina. Inoltre, il colloquio servirà a preparare la visita che Macron effettuerà in Germania dal 2 al 4 luglio prossimo, accompagnato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, la prima di un capo dello Stato francese in 23 anni. Secondo quanto comunicato dalla Presidenza tedesca, il viaggio ha come obiettivo di celebrare la “stretta amicizia” tra Francia e Germania nel 60mo anniversario del trattato dell'Eliseo, sottolineando le “relazioni uniche” tra i due Paesi e i loro cittadini, “soprattutto” i giovani. (Geb)