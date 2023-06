Giordania: media, nel 2021 intelligence ha sventato piano terroristico contro visitatori sciiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence della Giordania ha sventato un “piano terroristico” che mirava a uccidere i visitatori sciiti di un santuario di Al Mazar, città situata 130 chilometri sud di Amman, nell’agosto del 2021. Lo ha riferito il quotidiano “Al Rai”, spiegando che i dettagli dell’operazione sono stati diffusi solo ora. In particolare, l’intelligence giordana aveva arrestato un sostenitore dello Stato islamico che stava monitorando il santuario che contiene la tomba di Jaafar Al Tayyar, un compagno del profeta Maometto che fu ucciso in una battaglia contro le forze bizantine nel settimo secolo. L'uomo avrebbe osservato il movimento delle persone all'ingresso e all'uscita del santuario e avrebbe cercato di acquistare un fucile automatico per compiere l'attacco, ha spiegato il quotidiano. L’uomo è stato accusato dal Tribunale per la sicurezza dello Stato di “aver minacciato di compiere atti terroristici e di promozione dell’ideologia di un gruppo terroristico” ed è stato condannato a cinque anni di carcere. (Lib)