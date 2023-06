Ucraina: premier danese su missione del cardinale Zuppi, da Russia nessun segnale promettente per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier danese, Mette Frederiksen, ha commentato durante una visita a Washington la missione a Kiev del cardinale italiano Matteo Maria Zuppi, inviato dalla Santa Sede in Ucraina per “ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una pace giusta”. Parlando con i giornalisti al termine di un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, la premier ha detto che “tutti noi siamo interessati alla pace, ma il tango si balla in due, e ancora non abbiamo riscontrato segnali promettenti da parte della Russia”. (Was)