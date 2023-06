Argentina: indagine su riciclaggio di denaro, decadono accuse a Cristina Kirchner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale Sebastián Casanello ha fatto decadere le accuse contro la vicepresidente dell'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, in un caso in cui era indagata per riciclaggio di denaro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Télam", secondo cui la decisione è stata assunta ieri, dopo che dalla pubblica accusa non è giunta alcuna richiesta d'imputazione. La scorsa settimana, il procuratore federale Guillermo Marijuan aveva affermato che non è stata trovata alcuna prova che collegasse la vicepresidente all'ipotesi di reato oggetto d'indagine. L'indagine, nota come "la via del denaro K", è durata 10 anni. (Abu)