Ucraina: capo stato maggiore Usa Milley, Kiev "ben preparata" per l'offensiva

- L'Ucraina è "molto ben preparata" a condurre l'offensiva primaverile sui territori occupati dalle forze russe, anche se "è troppo presto per dire quali saranno gli esiti". Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" il capo di stato maggiore delle forze armate statunitensi, generale Mark Milley. Secondo il generale, l'Ucraina "combatte una guerra che costituisce una minaccia esistenziale per la sopravvivenza stessa" di quel Paese, e che è "di più ampio significato per il resto del mondo, per l'Europa, per gli Stati Uniti ma anche per il Globo". Le dichiarazioni del generale giungono all'indomani di un pesante attacco delle forze ucraine lungo la linea del fronte nella regione di Donetsk, che per quantità e tipologia delle forze in campo sembra rappresentare la prima fase dell'offensiva primaverile anticipata per mesi da Kiev e dai Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. L'offensiva è stata preceduta nelle ultime settimane da attacchi e sabotaggi compiuti dall'Ucraina sul territorio della Russia, e in particolare nella regione di confine di Belgorod. A questo proposito, Milley non ha escluso che tali attacchi in territorio russo possano comportare una ulteriore intensificazione del conflitto: "Esiste sempre il rischio di una escalation", ha ammesso Milley, secondo cui gli Stati Uniti stanno osservando gli avvenimenti "molto, molto attentamente". (Was)