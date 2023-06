Giappone: governo investirà 107 miliardi di dollari per l'economia dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi un piano teso a generare in 15 anni investimenti pari a 15mila miliardi di yen (107 miliardi di dollari) per lo sviluppo dell'economia nazionale dell'idrogeno. Il piano, una revisione della Strategia di base sull'idrogeno, è stato approvato durante una riunione dei ministri competenti, e punta a fare dell'idrogeno una forza trainante primaria nel processo di decarbonizzazione della terza economia mondiale. Tokyo punta in particolare a sestuplicare l'attuale produzione di idrogeno, da 2 a 12 milioni di tonnellate entro il 2040. Il Giappone punta sull'idrogeno come soluzione in grado di ridurre drasticamente le emissioni delle tecnologie esistenti basate sulla combustione di idrocarburi, ad esempio tramite la miscelazione di idrogeno e gas naturale come combustibile per le centrali termoelettriche a gas del Paese. Al momento l'ostacolo maggiore all'utilizzo di tale fonte energetica risiede nei costi di produzione e trasporto rispetto ai combustibili fossili, e proprio per questa ragione il governo giapponese intende lavorare alla costruzione "di una catena di fornitura per l'idrogeno in Asia e nell'Indo-Pacifico espandendo ulteriormente la relativa tecnologia giapponese", ha spiegato durante una conferenza stampa il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese Yasutoshi Nishimura. (Git)